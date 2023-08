Plotselinge sluiting Cruyff Court valt tegelijk met renovatie ander voetbalveld in Kampen: ‘Kan echt niet’

De plotselinge sluiting van het Cruyff Court in Brunnepe vorige week valt niet in goede aarde bij het Samenwerkingsverband Brunnepe. Niet alleen omdat ze daar niet van op de hoogte is gesteld, maar ook omdat het andere trapveldje in de buurt midden in de vakantie wekenlang dicht is vanwege onderhoud.