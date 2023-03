Politie houdt man aan in woning Kampen, agenten met kogelwerende vesten in de straat

Situatie steeds onveiliger, dus gaat Stilohal in Zwolle plat (maar bouw woningen laat op zich wachten)

De situatie bij de Stilohal in Zwolle wordt zo onveilig dat de gemeente nog dit jaar de sloopkogel ertegenaan gaat gooien. Een operatie die tonnen kost. Maar er is één probleem: het slepende conflict rond het Kegelhuis is nog niet opgelost. En dat heeft weer gevolgen voor woningbouw op deze plek.