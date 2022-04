Politie vindt auto in sloot in IJsselmuiden, bestuurder blijkt spoorloos verdwenen

Spanning nog niet uit de lucht bij ’s-Heeren­broek

De hoogspanningsmasten bij ’s-Heerenbroek gaan eindelijk ondergronds. De contracten tussen de gemeente en netbeheerder Tennet zijn getekend en in 2025 moet de Kamper kern zijn verlost van de ongezonde en landschapsvervuilende leidingen boven de grond. Maar bij de dorpelingen begint argwaan te ontstaan nu Tennet plotseling wel heel voortvarend bezig gaat met het ondergronds brengen van de leidingen. En het kostenplaatje is ook nog niet in beton gegoten.

15 maart