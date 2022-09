Prinsjesdag in crisistijd: Hilde Palland uit Kampen draagt daarom een sobere outfit. ‘Dit is passend’

met video Spectacu­lair: beweegbare deel nieuwe brug tussen Dronten en Kampen hangt in de kabels

Het einde is in zicht. Nog iets meer dan een half jaar en de Roggebotbrug is klaar voor gebruik. Goed nieuws voor het verkeer tussen Flevoland en Kampen: dat stroomt beter door. Donderdag werd een belangrijke stap gezet met het plaatsen van de val, het beweegbare brugdeel. Het leverde spectaculaire plaatjes op.

1 september