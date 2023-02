Qmusic-dj Tom haalt bevriende artiesten naar Kampen voor feest in Music Club: ‘Het wordt lachen’

Complotmoe­der Agnes moet gestopt worden door lijfsdwang: ‘Rouwproces is compleet verstoord’

Een bijzondere zaak bij de rechtbank in Zwolle, woensdagochtend. Agnes Plaatje verspreidde complottheorieën over de dood van de dochter van aanklaagster Nicole Ruis. Plaatje komt daarbij - opnieuw - niet opdagen. Ze heeft niet voldaan aan de verplichting om de uitingen over de dochter te verwijderen. Nu wordt er lijfsdwang geëist.

