Reeks inbraken in tuinbouwgebied IJsselmuiden: ‘De daders reden langs op mijn fiets’

MET VIDEO Uitgaanspu­bliek vindt Snackbar Timmer al jaren in de nachtelij­ke uurtjes: ‘Is hier gezelliger dan in de kroeg’

Af en toe een frietje met of kroket eten. Wie doet dat nou niet? Velen van ons zijn regelmatig in een snackbar te vinden. Maar wie staat er eigenlijk achter de toonbank? De Stentor gaat op pad. Vandaag zijn we op de grens van Kampen en IJsselmuiden, bij Snackbar Timmer van Berjo (58) en Erna Timmer (55). Het stel heeft tal van anekdotes. ,,Er is hier zelfs iemand ten huwelijk gevraagd.’’

19 juli