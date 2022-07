Reevesluis tussen Kampen en Dronten gaat niet meer dicht: ‘Ik kan wel zwemmen, maar mijn fiets niet’

‘Pechplek’ van Kamper duikvereni­ging officieel geopend, maar de buitenkant verdient nog wat aandacht

Al bijna een jaar maken de leden van Duikvereniging De Oester gebruik van hun 'nieuwe’ onderkomen in het Kamper stadspark, maar nu is de ruimte ook officieel geopend. ,,We hebben gewacht tot corona geen issue meer was en we wilden eigenlijk ook wachten tot de buitenkant van het pand klaar zou zijn’’, vertelt Jack Teune van De Oester. Dat laatste is nog niet het geval.

