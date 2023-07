MET VIDEO & FOTOREPORTAGE Oude tijden herleven: honderd schepen liggen te pronken in de grachten van Hasselt

Met de aankomst van de Kamper Kogge en het binnenvaren van tientallen historische schepen in de grachten, is in Hasselt het driedaagse maritieme evenement Hassailt begonnen. Oude tijden herleven. Mede dankzij een ‘oude dame’, gebouwd in 1901, die lang in het bezit was van een schippersfamilie uit Dalfsen..