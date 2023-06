Reis van het zand onderdeel van de IJsselbiënnale

Oosterwol­de opent het eigen ‘hart’, multifunc­ti­o­neel centrum is nieuwe spil van het dorp

Het multifunctionele centrum is al flink wat maanden in gebruik, maar een feestelijke opening liet nog op zich wachten. Dat is gistermiddag gebeurd. Het Hart van Oosterwolde is van de inwoners en voor de inwoners, en dat mocht gevierd worden.