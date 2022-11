Renate van der Velde lijsttrekker ChristenUnie Overijssel bij verkiezing Provinciale Staten in 2023

Dit is de burger­wacht van Kampen: ‘We zijn de overlast zat’

Ze vinden dat de politie en de overheid te weinig doen tegen overlast in het Kamper Stadspark. Dus zijn Wim Otten en tientallen medestanders begonnen met een eigen burgerwacht. Iedere zaterdag lopen ze in groepjes door het park, de Stentor haakt aan. ,,We lokken niks uit. Maar als het weer misgaat, dan garandeer ik je dat er klappen vallen.’’

30 oktober