Restauratie omstreden Schoolgebouw in Kampen loopt vast door geschil om subsidie

Verwarring in het Stadspark van Kampen, wel of geen vogelgriep?

Onder vogelliefhebbers heerst verwarring; is er nou wel of geen vogelgriep geconstateerd onder de gevleugelde bewoners van het Stadspark in Kampen? Ja, zegt de dierenambulance die de mogelijk besmette vogels onder strenge maatregelen ophaalt; misschien, zegt de Vogelgroep Kampen die zich ook het lot aantrekt van de eenden en ganzen.

11 april