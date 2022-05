Rick is blij met energietoeslag: zijn thermostaat stond op 14 graden in de winter

Dronken man is rijbewijs én busje kwijt op dodenweg bij Kampen: ‘Dat je zo vroeg al zo veel kan drinken’

Politieagent Jeroen Druiven uit Kampen heeft gisterochtend met een collega een 45-jarige man uit Rutten aangehouden op de N50. Het was de derde keer in vijf jaar tijd dat de man met drank op achter het stuur was gekropen.

19 mei