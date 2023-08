Rijkswaterstaat baggert IJssel (weer) uit: ‘Rivier heeft toch de neiging om op te vullen wat is weggehaald’

Failliete drukkerij in Hasselt gooit van alles in de veiling: van magazijn­trap tot koffiema­chi­nes

Een kleurenoffsetpers waar al 265.000 euro voor is geboden. Maar ook: een magazijntrap die op dit moment slechts een tientje waard is. Vele honderden artikelen van de failliete drukkerij Schuttersmagazijn in Hasselt worden geveild, in opdracht van curator Wim van der Kolk.