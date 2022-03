Ruim 1500 hardlopers doen mee aan derde editie Ned Air 2Bruggenloop Kampen

Video Ruim 100 auto's in de rij bij spotgoed­koop tankstati­on in Kampen: 'De moeite waard’

Automobilisten stonden vandaag tussen 11.00 en 12.00 uur massaal in de rij bij de onbemande vestiging van tankstation TinQ aan de Ambachtstraat in Kampen. Zo’n honderd mensen wilden daar hun tank volgooien, omdat je er kon tanken voor de prijs van twintig jaar geleden; 1,17 euro per liter benzine. Een jubileumactie vanwege het 20-jarig bestaan.

