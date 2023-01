Samenwerking theoloog Leon van den Broeke en vinoloog Esther Meijer: ‘De beste wijn is voor het laatst bewaard’

Installa­tie­gi­gant Breman Genemuiden wist van zwartgeld­cir­cuit: ‘Geld bewaard in dashboard­kast­je’

De bedrijfstop van Breman Genemuiden heeft jarenlang een zwartgeldcircuit binnen het concern in stand gehouden. Dat stelt het gerechtshof in Leeuwarden. Een oud-directeur van een van de Breman-installatiebedrijven vulde het zwartgeldpotje met 1,4 miljoen euro via gesjoemel met tapijthandelaren. Breman wil dat geld terug.

19:00