Scheepvaart gestremd door testen stormvloedkering Ramspol in Flevoland

Rijkswaterstaat sluit de stormvloedkering Ramspol bij Kampen op dinsdag 4 oktober. De proefsluiting is nodig om te testen of de stormvloedkering gereed is voor het stormseizoen, dat loopt van 15 oktober tot 15 april.

De sluiting van het Ramsdiep en de Ramsgeul is dinsdag 4 oktober tussen 06.00 tot 23.59 uur. Hierdoor is het scheepvaartverkeer gestremd. Omvaren is mogelijk via het Zwolle-IJsselkanaal en de Spooldersluis. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen geïnformeerd.

Opblaasbaar

De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Dit zorgt voor een korte onderbreking in de doorstroming en waarborgt daarmee de veiligheid van het achterland.

Tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting voeren specialisten van Rijkswaterstaat een inspectie uit van het balgdoek. Ook meten zij de rek van het doek van de drie balgen.

Het rubberen balgdoek van de stormvloedkering gaat langer mee dan verwacht en is nog in dermate goede conditie dat dit voorlopig niet vervangen hoeft te worden. Om de kwaliteit van het doek in de gaten te houden, controleert Rijkswaterstaat het doek regelmatig op slijtage en veroudering.

Publiek mag kijken

De sluiting van de kering is goed te zien vanaf een uitkijkpunt onder de zuidelijke kant van de Ramspolbrug, aan de Balgweg te Kampen. Belangstellenden kunnen dit op eigen gelegenheid bekijken. Aan de noordkant van de kering is de sluiting goed zichtbaar vanaf de dijk langs de Ramsgeul. Parkeren is mogelijk onder de Ramspolbrug.

Publiek heeft in verband met veiligheid zowel aan de noord- als de zuidkant geen toegang tot het terrein en gebouw van de Ramspolkering. De sluiting begint rond 07.00 uur. De sluiting van de kering duurt ongeveer heeft een uur.