Scholier (14) uit Kampen overlijdt op terugweg van sportdag, klasgenootje kruipt door oog van de naald

In Kampen kun je nu uitrusten op een bankje van gerecycled afval (en straks ook in IJsselmui­den)

Bij het winkelcentrum in de Flevowijk in Kampen is vrijdag een verouderd bankje vervangen door een nieuw bankje gemaakt van gerecycled plastic. Het plaatsen van het bankje van gerecycled pmd-afval is onderdeel van de Terugwinaars-campagne. Hiermee wil de gemeente Kampen inwoners extra stimuleren om afval en grondstoffen goed te scheiden.

24 juni