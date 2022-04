School in rouw om overlijden van leerlinge (8) en haar moeder bij ongeluk op N50: ‘Jong gezin is verscheurd’

Nieuw onderzoek naar hobbelend wegdek IJsselmui­den: 32 beeldbepa­len­de eiken blijven tóch staan

De 32 beeldbepalende eiken langs de Hagedoornweg in IJsselmuiden kunnen, in tegenstelling tot wat er uit eerder onderzoek bleek, tóch blijven staan. Terwijl de kapvergunning al aangevraagd was en er volgens de gemeente geen andere oplossing zou zijn, blijkt nu uit nieuw onderzoek dat de kettingzaag uit kan blijven.

7 april