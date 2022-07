School ontruimd door ‘rijdende bom’ in Kampen: lage straffen door gebrek aan bewijs

Zieke zeezeiler Henk de Velde (73) kan chemo niet op boot krijgen en vraagt hulp: Kampen reageert massaal

Zo’n beetje half Kampen heeft zich het lot van Henk de Velde aangetrokken, zo lijkt het. De befaamde zeezeiler woont al enige tijd op een boot in Ketelhaven, maar heeft een ernstige vorm van darmkanker. Chemotherapie is wat hem rest, maar dat kan niet vanaf die boot. Zijn hulpkreet om woonruimte is niet aan dovemansoren gericht: een oplossing is in zicht.

19 juni