Schuttersstuk Moriaan weer terug: Moriaantje maakt plaats voor vredesteken – of een bestelling

Zwolle vangt 175 extra Oekraïense vluchtelin­gen op in kantoor­pand

In een vierde pand op kantorenterrein Oosterenk in Zwolle komen 175 nieuwe plekken voor Oekraïense vluchtelingen. In drie andere kantoorpanden in de buurt zijn al ruim 550 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, maar door de voortdurende oorlog zijn nog meer plekken nodig.

3 februari