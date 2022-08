Snackbar in Kampen overvallen, medewerker weigert eisen dader

Na ruim dertig jaar einde in zicht voor vernieu­wing Hanzewijk Kampen

De hernieuwing van de Hanzewijk in Kampen is bijna klaar. Daarmee komt er een einde aan de gefaseerde verbouwing van de wijk, die ruim dertig jaar duurde. De sloop van de Dr. H. Bouwmanschool in Kampen kan van start gaan, en ook de bouw van 63 sociale huurwoningen zit in de pijplijn.

