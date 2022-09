Spectaculair: beweegbare deel nieuwe brug tussen Dronten en Kampen hangt in de kabels

Vier kranen laten de imposante val - van 25 bij 26 meter met een gewicht van 345 ton - langzaam zakken. Rond 10.00 uur ligt-ie op z’n plek, keurig op schema. Dan is het een kwestie van de bouten aandraaien, 80 in totaal. ,,Het is prima verlopen’’, zegt Redmer Leegstra van Combinatie Roggebot (drie bouwbedrijven die werken in opdracht van de provincies Flevoland en Overijssel) even later.