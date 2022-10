Sportschool Argendos in Kampen maakt doorstart en gaat 24 uur per dag open

Hogere gasreke­ning doet Argendos de das om: sport­school in Kampen failliet

Sportcentrum Argendos in Kampen is failliet. De sportschool aan de Boven Nieuwstraat is de komende dagen nog wel geopend, in de hoop op een mogelijke overname. Maar het kan ook zijn dat de deuren volgende week definitief dichtgaan.

