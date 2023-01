Spreeuwen geven spectaculaire show weg bij Zalk: wat zie jij in deze vormen?

Plan statushou­ders in voormalige TU Kampen verdeelt straat: ‘Wat is tijdelijk?’

In de voormalige Theologische Universiteit aan de Broederweg in Kampen worden in de loop van dit jaar tijdelijk achttien statushouders gehuisvest. Buurtbewoners reageren verdeeld op het plan. ,,De burgemeester durfde zijn hand ervoor in het vuur te steken dat het goed gaat. Daar vertrouwen we dan maar op.”

8 januari