Starter Nordy (25) kocht wél een huis, maar filmde hoe moeilijk dat was: ‘Niemand vertelt je hoe het moet’

Beent Keulen (72) uit IJsselmui­den begon in 1986 als raadslid en stopt nu: ‘We hadden meer de straat op moeten gaan’

Eigenlijk had hij twee jaar geleden, op zijn 70ste, al willen stoppen als raadslid. Maar voor Beent Keulen (72), de nestor van de gemeenteraad in Kampen, zit het er nu echt op. In 1986 nam hij voor het eerst plaats in een raadszetel, maandag neemt hij afscheid. ,,En dan stop ik echt. Ik heb er een hekel aan als mensen gestopt zijn, maar zich daarna nog met alles bemoeien.’’

26 maart