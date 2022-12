Steekspel rond gebruik gevaarlijke stof in lekkende tank Kampen: welk bedrijf draait hiervoor op?

MET VIDEO Kerstbomen­ver­ko­per Kampen ziet vanuit ‘WK-stadion’ trend: ‘Vind het steeds vroeger worden’

Steeds eerder wil de consument een kerstboom in huis of in de voortuin, weet verkoper Richard van Wijnbergen. Met ruim veertig jaar ervaring weet hij waar hij over praat. Bij zijn bedrijf, Wijnbergen Groenvoorzieningen aan de Frieseweg in Kampen, kunnen liefhebbers ze vanaf deze week desnoods zélf van het (voetbal)veld halen.

26 november