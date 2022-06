Stikstofplannen geven boer Jan Anne (38) op Kampereiland dubbel gevoel: ‘Gewoon lachwekkend’

Valse huurcon­trac­ten, verziekte relatie: dochter wil dat vader zijn tegelzaak in Kampen ontruimt

Over en weer beschuldigen vader en dochter elkaar van vervalste huurcontracten. Nu is het aan de rechter om uitsluitsel te geven over het pand van de Kamper Tegelgigant in Kampen. ,,Ik wil overal vanaf. Ik kan het niet meer’’, zegt dochter Fleur. De familieverhoudingen zijn zwaar verziekt.

13 juni