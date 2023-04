Tijdens Koningsdagconcert in de Kampense Bovenkerk mag het Wilhelmus niet ontbreken

Captain Van Polen slaapt maar vier uurtjes na promotie PEC Zwolle: kijk mee hoe spelers online feest vieren

Aanvoerder Bram van Polen had al weken van tevoren aangekondigd dat hij ‘zijn kop eraf zou zuipen’ als PEC Zwolle zou promoveren. Vrijdag was het dan eindelijk zover. Terug bij het stadion in Zwolle werden de eerste blikjes soldaat gemaakt. Hoe verging het de selectie sindsdien? We maken een rondje langs sociale media van de spelers.