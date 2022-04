Transportbaas uit Kampen die 10.000 euro doneert voor aanpak dodenweg zorgt voor Kamervragen

Desastreus? Kampen ziet nieuwe supermarkt alleen maar als ‘oppepper voor IJsselmui­den’

De voorgenomen bouw van een nieuwe grote supermarkt op de Slenke Es in IJsselmuiden zal ‘een geweldige oppepper’ blijken voor het kwakkelende winkelcentrum. Dat zei de woordvoerder van de gemeente Kampen donderdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Concurrent Plus is minder enthousiast.

31 maart