Tweehonderd Kampenaren denken mee over toekomst van de gemeente

Hoe stond jij vanochtend op? Een beetje zwaarmoedig of had je zin in de dag? Het is vandaag Blue Monday, dat zou de somberste dag van het jaar zijn. Of dat nou klopt of niet, werken aan je mentale gezondheid is nooit verkeerd. Hardloopfanaat Eddie Sevink geeft runningtherapie. Een therapievorm waarbij je met je lichaam bezig bent, maar die vooral effect heeft op je psyche.

7:32