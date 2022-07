‘Uitgerekend in het seizoen’ hapert Reevesluis tussen Kampen en Dronten: gesloten voor fietsers en voetgangers

School ontruimd door ‘rijdende bom’ in Kampen: lage straffen door gebrek aan bewijs

De een had een garagebox vol zwaar vuurwerk en de ander stak met dat vuurwerk een BMW in brand in Kampen. Maar dat ze samen die auto hebben gestolen vanwege een akkefietje over drugs, daar wil de rechtbank in Zwolle niets van weten. De ‘rijdende bom’ zorgde ervoor dat het Ichthus College een lokaal ontruimde.

