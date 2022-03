Uitslagenavond:ChristenUnie opnieuw de grootste in Kampen, lokale partijen boeken samen winst

UITSLAG VERKIEZINGENDe ChristenUnie is op basis van de voorlopige uitslag opnieuw de grootste partij in Kampen. De partij behoudt hetzelfde aantal zetels als tijdens de verkiezingen in 2018: zes. Verder boeken de drie lokale partijen samen winst.

Met de voorlopig laatste uitslag van de verkiezingsavond in Kampen is de ChristenUnie voor de zesde keer op rij de grootste partij in de Hanzestad. De twee andere christelijke partijen CDA en SGP behouden ook hetzelfde aantal zetels als vier jaar geleden, elk 4.

ChristenUnie lijsttrekker Jan Peter van der Sluis: ,,Ik ben blij dat we stabiel zijn. Bij de eerste tussenstand leek het er even op dat we naar 8zetels zouden gaan. Daarvan weet je dat dat niet zo blijft, maar je hoopt toch op één zetel extra. Voor de rest valt op dat er vooral lokaal gestemd is, de lokalen partijen hebben het goed gedaan.’’ Een coalitie vormen wordt volgens Van der Sluis ‘niet makkelijk’ door de versplintering.

Gemeente Belang Kampen komt uit op 4 zetels (was 5), twee maanden na een scheuring in de partij. Lijsttrekker Albert Holtland nam 3 zetels mee naar zijn nieuwe partij Hart voor Kampen. Die lokale partij komt nu met 2 zetels de raad in.

De nummers 1 en 2 op de lijst van Gemeente Belang Kampen Elina Schmidt - Blokzijl en Suat Azer zijn blij met de vier behaalde zetels.

Elina Schmidt - Blokzijl, lijsttrekker van Gemeente Belang Kampen is blij met de vier behaalde zetels. ,,Het is voor ons een verdubbeling. Het gevoel vandaag was goed, door de gesprekken die we op straat hadden. Nu kunnen we mooie dingen bereiken voor de kiezer.’’ Zit ze binnenkort aan de onderhandelingstafel voor de coalitie? ,,Ik ga eerst terug naar de fractie.’’

Nieuwkomer Hart voor Kampen komt de raad in met twee zetels. Kampen Sociaal gaat van twee naar drie zetels. Daarmee boeken de lokale partijen winst in vergelijking met vier jaar geleden.

Lijsttrekker Richard Boddeus van Kampen Sociaal is dan ook tevreden met de uitslag. ,,Fantastisch hoe het is gegaan. Vier jaar geleden kwamen we als nieuwkomer in de raad, we hebben hard gewerkt. Ik hoop dat we Kampen socialer kunnen maken en we willen dan ook serieus aan de besprekingen voor een coalitie mee doen.’’

De VVD (van 3 naar 2), PvdA (van 2 naar 1) en GroenLinks (van 4 naar 3) leveren allemaal een zetel in, waar D66 er juist een zetel bij ziet komen (van 1 naar 2).

Elina Schmidt (GBK), Edwin Burgman (GroenLinks) en Gerben Wijnja (D66) na afloop van de verkiezingsavond in Kampen.

‘Doorbraak’

Voor Gerben Wijnja, lijsttrekker van D66 is de uitslag ‘conform verwachting’. ,,We hebben goed gescoord, in zetels zijn we verdubbeld. Echt een doorbraak voor ons, eindelijk. Al is de opkomst teleurstellend. Ik had gehoopt dat mensen zich bewuster zouden zijn.’’

,,Zuur’’, is de reactie van Rick de Breij, nummer twee op de lijst van de PvdA. Hij ziet een plek in de raad aan zich voorbij gaan. ,,Het is altijd zuur om te verliezen. We hebben meer campagne gevoerd dan eerder. Ik denk dat de lagere opkomst ons heeft genekt.’’

61,52 procent van de stemgerechtigden in Kampen is gaan stemmen. Vier jaar geleden lag het opkomstpercentage op 68,2 procent. Iets wat Van der Sluis (CU) zorgen baart. ,,De opkomst valt tegen, ik had echt hoger verwacht. Door het mooie weer, door de crisis in Europa. Een derde van de mensen is niet komen stemmen. Ik vind dat we nog behoorlijk aan de bak moeten.’’

Burgemeester Sander de Rouwe heet de aanwezigen welkom in het stadhuis van Kampen