Vage autodiefstal in Kampen: politie pakt 23-jarige man uit Den Helder op na burgernetmelding

Een 23-jarige man uit Den Helder is gisteravond na een burgernetmelding opgepakt door de politie. De man had zich op de één of andere manier toegang verschaft tot een auto aan de Marimba in Kampen en die in beweging gekregen. Toen hij daarin werd aangesproken door een omwonende, nam hij de benen.

Uit het relaas van meerdere bewoners aan de Marimba is op te maken dat de auto was gestolen, maar tientallen meters verderop in dezelfde straat alweer tot stilstand was gekomen.

Daar zou één van de omwonenden hem hebben zien rommelen in het bewuste voertuig. Hij sprak de man daarop aan, die vervolgens de benen nam en op een fiets sprong die voor het huis stond waar de auto was gestolen.

Iets na 22.00 uur deed de politie een oproep via burgernet om naar de verdachte uit te kijken. Met succes: drie kwartier later kwam de mededeling dat de man was aangehouden.

Niet helemaal duidelijk

Politiewoordvoerder Chantal Westerhof: ,,Het gaat om een 23-jarige verdachte uit Den Helder. Wij kregen een melding van een autodiefstal aan de Marimba en troffen het voertuig iets verderop in die straat aan, op de stoep. In de auto waren spullen overhoop gehaald. Wat het motief van de man was, is ons nog niet helemaal duidelijk, we hopen daar in de loop van de dag meer informatie over te kunnen geven.’’

De eigenaresse van de auto heeft inmiddels aangifte gedaan. Het voertuig staat nu met rood-witte linten op een parkeerplaats in de straat. De politie is bezig met sporenonderzoek.