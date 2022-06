Valse huurcontracten, verziekte relatie: dochter wil dat vader zijn tegelzaak in Kampen ontruimt

Het pand aan de Ambachtsstraat op bedrijventerrein Haatland werd in 2013 verwoest door brand. Een paar jaar later kwam het via een veiling op de markt. Tegelgigant-eigenaar Johan Last verklaart dat hij het zelf wilde kopen, maar op dat moment niet over de middelen beschikte. Daarom kocht dochter Fleur Winkeler-Last het, met de bedoeling om het later alsnog door te verkopen aan haar vader.