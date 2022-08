Van jazzfans tot metalheads: muziekliefhebbers kunnen op platenbeurs in Kampen zoeken naar favoriete lp

Nog geen schot in zaak van mislukte, gewapende overval op snackbar De Bok in Kampen

Bij de politie heeft zich nog niemand gemeld die iets heeft gezien van de mislukte overval op snackbar De Bok in Kampen. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Zaterdagavond kwam rond sluitingstijd een jonge man met capuchon over zijn hoofd de friettent aan de Sint Nicolaasdijk binnen. Hij trok een pistool, maar stond een paar seconden later alweer buiten zonder buit.

10:50