Vandaag kans op bewolkte dag in Kampen

Kunstin­stal­la­ties van IJsselmui­der kunste­naars nog een keer te zien voordat ze afgebroken worden

De installaties van kunstenaars Bert van der Sluis en Douwe Buwalda komen vanaf zaterdag 17 juni nog één keer samen in hun atelier in IJsselmuiden. Maar daarna wordt het grootste deel van de installaties van de hand gedaan, afgebroken of in delen hergebruikt.