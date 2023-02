Vandalen gooien bijenkast om in voedselpark Kampen, duizenden bijen dood

Mbo’ers vrezen voor duurdere schoolboe­ken na stoppen grootste leveran­cier Kampen: ‘Bericht kwam uit het niets’

Mbo’ers betalen volgend schooljaar meer voor hun boeken en digitaal lesmateriaal. Dat vreest hun belangenorganisatie JOB MBO. Nu de grootste leverancier Studer in Kampen per direct is gestopt, blijft alleen de grootste concurrent over. ,,Studenten betalen jaarlijks al 300 euro te veel.”