Vechthond uit Kampen die zwangere Marissa (20) greep is afgemaakt

De toen 20-jarige vrouw was die avond op visite bij een vriendin aan de Nassaustraat, wiens vriend eigenaar is van de hond. Hij zat op dat moment in de gevangenis. Die vriendin was ook niet thuis. De Lange werd rond 19.30 uur vast binnengelaten door haar schoonzus. Nadat zij op de bank was gaan zitten, greep Royce haar in het achterhoofd en sleurde de toen 20-jarige vrouw door de kamer. De Lange was op dat moment twee maanden zwanger. Ze kwam er vanaf met twee gebroken tanden en tientallen hechtingen aan hoofd en arm.