Veertien inwoners van Kampen Koninklijk onderscheiden

LINTJESREGENVeertien inwoners van de gemeente Kampen zijn vandaag beloond voor hun inzet in de samenleving. Na twee jaar op een aangepaste manier vanwege het coronavirus, konden de lintjes vanochtend weer fysiek uitgereikt worden door burgemeester Sander de Rouwe. Negen mannen en vier vrouwen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje - Nassau, Karst de Vries is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje - Nassau.

De Stadsgehoorzaal in Kampen was vanochtend de plek waar burgemeester De Rouwe de versierselen bij de verraste Kampenaren opspeldde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Karst de Vries (63, IJsselmuiden) is sinds 1986 actief bij de stichting Kom over en help die vanuit Nijkerk diaconale hulp in Oost-Europa biedt. De Vries was als directeur één van de pioniers in het opzetten van het Christelijk Platform Oost-Europa. Recenter ondersteunde hij als coach leidinggevenden in Oost-Europa. Ook was hij ouderling in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Genemuiden, voorzitter van de kerkenraad en vertrouwenspersoon bij de Pieter Zandt Scholengemeenschap.

Volledig scherm Karst de Vries werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. © Foto Freddy Schinkel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Boddeus (76, Kampen) zet zich sinds zijn pensionering in 2005 in voor de oudere medemens via IJsselheem, eerst bij Myositis en later bij Margaretha. Hij helpt bij de maaltijden en houdt bewoners gezelschap. Ook is hij actief binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Kampen-Noord. In het verleden was hij tevens diaken en ouderling en enkele jaren lid van het schoolbestuur van basisschool De Mirt.

Gerrit Boer (73, Wilsum) is al jaren actief voor christelijke muziekvereniging Euphonia. Ook is hij medeoprichter van wildbeheereenheid ‘De IJssellanden’ en helpt De Boer mee in het onderhoud bij de Stichting Kamper Kogge. Hij was actief voor de werkgroep WIJD (WilsumIJsselDelta) en helpt bij de Natuurwerkdag in Wilsum. Ook geeft hij rondleidingen in natuurgebied De Scherenwelle.

Aalt Buijert (86, Kampen) werd, nadat hij stopte met zijn veehoudersbedrijf, vrijwilliger bij Stichting Paarden Gehandicapten IJsselmuiden, waar hij het huifbedrijden verzorgt voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dit zorgt voor fysieke en mentale ontspanning bij de deelnemers. Eerder was hij actief binnen de Protestantse Gemeente van Kampen als ouderling, medewerker ouderenpastoraat en chauffeur.

Jenny Buijert-Van der Kamp (70, Kampen) is vrijwilliger bij de nationale vereniging De Zonnebloem en actief lid van de Protestantse Gemeente Kampen als coördinator van de bezoekerskring. Ook is ze lid van de vrijwilligersgroep Zorgsaam, en zet ze zich in voor de paas- en kerstmiddagen. Eerder was ze betrokken bij de Vakantie Bijbelweek en deed ze vrijwilligerswerk bij het azc Dronten.

Volledig scherm Gerrit en Anneke Harmanny. © Gemeente Kampen.

Gerrit Harmanny en Anneke Harmanny - Kooistra (66 en 63, Kampen) zetten zich in voor mensen die kampen met psychiatrische problematiek. Ze boden praktische hulp, een luisterend oor en zetten hun huis, gezin en hart open voor kwetsbare mensen. Daarnaast is het echtpaar actief binnen de Bazuinkerk. Gerrit binnen de kerkenraad, Anneke als diaken. Gerrit was ook voorzitter van de stichting Ont-moet, Anneke was actief in het bestuur van basisschool De Mirt en begeleider van de overblijf. Vanwege verplichtingen elders wordt het lintje aan het echtpaar later uitgereikt.

J. Kok-Opgelder (71, Kampen) zette zich dertig jaar lang bestuurlijk in voor gymnastiekvereniging DOS Kampen, voorheen GV Thor. Ook is ze al jaren actief binnen de Vrij Evangelische Gemeente, op dit moment als kosteres en beheerder van het kerkgebouw. Ze was jarenlang vrijwilliger bij Myosotis, is collecteleider bij stichting Koninklijk Epilepsiefonds en vrijwilliger bij Regioconsulent Organisatie Israël Producten Centrum (IPC) Nijkerk.

Wim Selles (66, IJsselmuiden) zet zich dagelijks in voor zijn voetbalclub IJVV. Hij was actief in verschillende besturen, leider en coördinator en is al meerdere seizoenen manager van het eerste elftal. Ook is hij coördinator van de prestatiegids, actief binnen de sponsorcommissie en vervult hij meerdere andere kleinere taken. Een gouden vrijwilliger, die in 2014 is benoemd tot erelid van de vereniging.

Henk Steenhuis (67, IJsselmuiden) bekleedde naast zijn baan als notaris meerdere functies binnen de gereformeerde kerk De Bron. Hij was jarenlang adviseur van de Commissie van Beheer, was ouderling - kerkrentmeester, voorzitter van de Taakgroep Administratie en Beheer. Ook is hij al jaren penningmeester van de Vrienden van het Ikonenmuseum, was hij bestuurslid van stichting Het Grootburgerweeshuis en was hij voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in Zwolle.

Aafke Steenhuis-Mandersloot (65, IJsselmuiden) was meer dan twintig jaar vrijwilliger bij de Interkerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea en was ze actief voor Oikocredit Nederland. Daarnaast is ze zeer actief binnen de gereformeerde kerk De Bron, eerder als voorzitter Kinderkring, pastoraal ouderling en voorzitter taakgroep pastoraat. Nu als lid van de taakgroep Eredienst, voorzitter Liturgische bloemschikgroep en lid van het Beamteam.

Volledig scherm Henk van der Weerd. © Gemeente Kampen.

Henk van der Weerd (73, IJsselmuiden) is ruim zestig jaar organist geweest, in kerken in Wilsum, Kampereiland en later in de hervormde gemeente De Hoeksteen in IJsselmuiden. Van der Weerd heeft nooit een muzikale opleiding genoten, maar ontwikkelde met behulp van theorieboeken en pedaallessen het Klavarskribo verder. Ook was hij nauw betrokken bij de bouw van het orgel, was verantwoordelijk voor het organistenrooster en de administratie van het contactblad. Ook was hij kerkrentmeester en betrokken bij de uitgave van het blad ‘De Orgelvriend’.

Hardy Wellenberg (58, IJsselmuiden) werd op 28 april 2010 benoemd tot raadslid van het CDA. Gedurende drie raadsperiodes was hij, met een korte onderbreking, actief als raadslid. Tussen 2010 en 2018 was hij lid van de commissie Inwoners en van 2018 tot 2022 lid van de commissie ruimtelijke ontwikkeling. In de raadsvergadering van 28 maart heeft hij na twaalf jaar afscheid genomen als volksvertegenwoordiger.

Harrie van Zuthem (69, Wilsum) is al 45 jaar vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk in Wilsum. Zo was hij bestuurslid zendingscommissie, ouderling en boekhouder. Nu is hij kerkrentmeester, voorzitter van de bazaarcommissie en verbouwcommissie en is hij af en toe hulpkoster. Sinds 2010 zit hij ook in het bestuur van stichting De Rank, was hij actief voor stichting Helpende hand Roemenië, penningmeester van School met de Bijbel en actief voor de oranjevereniging in Wilsum.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.