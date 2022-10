Wekelijks staan auto’s in de weg als markt in Kampen wordt opgebouwd: ‘Wegslepen soms nodig’

Het komt bijna wekelijks voor dat er bij het opbouwen van de warenmarkt op zaterdag of maandag op de Nieuwe Markt in Kampen geparkeerde auto’s in de weg staan. Dat meldt althans de gemeente. ,,Wij proberen dan contact te leggen met de eigenaar van het voertuig voordat het wordt weggesleept’’, stelt woordvoerder Bertil van Kolthoorn. ,,Dat is niet altijd mogelijk.’’

7 oktober