Verkeer in Kampen ontregeld door ‘specialistisch klusje’ aan Molenbrug: ‘Komen werknemers voor uit Italië’

Verkrachte vrouw ‘verliet samen met verdachte (18) de discotheek in Kampen’, stelt advocaat

De man die wordt verdacht van een verkrachting in het stadspark in Kampen (Overijssel) was eerder op de avond samen met het slachtoffer in een discotheek in Kampen. Ze hebben het danscafé samen verlaten, stelt de advocaat van de 18-jarige verdachte uit Dronten. De jongeman ontkent het misdrijf.

6 oktober