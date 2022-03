Vernieling, maar ook ‘geen gezicht’: CU wil af van politieke spandoeken aan stadsbrug in Kampen

Gemeente Kampen hoopt restanten van de stadsmuur te vinden in een aarden wal

Aan de 2e Ebbingestraat in Kampen gaat de gemeente volgende week op zoek naar de mogelijke restanten van de middeleeuwse stadsmuur. Die muur moet verborgen liggen in de aarden wal langs het Kamper stadspark. Rond 1863 zou de muur onder een aarden wal zijn verdwenen, omdat de waterkerende functie niet meer nodig was.

