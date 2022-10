Vertraging dreigt voor terugkeer IJsselkogge naar Kampen nu wethouder huiswerk overdoet

met video Zedenmis­drijf in Stadspark Kampen: politie pakt 18-jarige op

Een 18-jarige man is vandaag door de politie opgepakt omdat hij verdacht wordt van een zedenmisdrijf in het Stadspark in Kampen zaterdagnacht. De politie meldt dat hij woonachtig is in de gemeente Dronten.

