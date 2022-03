Vervuilde grond bemoeilijkt archeologisch onderzoek naar middeleeuwse stadsmuur in Kampen

Archeologisch onderzoek naar de restanten van de middeleeuwse stadsmuur in Kampen dat vandaag van start zou gaan, wordt uitgesteld. Uit vooronderzoek blijkt dat de grond op de locatie aan de 2e Ebbingestraat vervuild is waardoor er niet zomaar gegraven kan worden.

Het onderzoek naar de oude muur zou normaal gesproken een lastige klus zijn op de locatie in het stadspark. Maar een vorig jaar gekapte es die ziek was, biedt mogelijkheden. De wortels ervan moeten verwijderd worden, en de gemeente zou dat vandaag combineren met het maken van proefsleuven in de grond.

,,Ter voorbereiding op het onderzoek naar de restanten van de stadsmuur in het stadspark is er onderzoek verricht naar de samenstelling van de bodem. Hieruit is zeer recent gebleken dat de locatie in die mate vervuild is, dat er niet zonder meer gegraven mag worden’’, laat gemeentewoordvoerder Nicolette Claassen weten.

Permanent laten zien?

Bij wethouder Albert Holtland waren de verwachtingen vorige week hoog.,,Met een radar hebben we al kunnen zien dat er restanten zitten’’, zei hij. Mochten de restanten het aanzien waard zijn, dan overweegt de gemeente de middeleeuwse restanten zelfs permanent zichtbaar te maken. Een antwoord op de vraag of dat de moeite waard is, laat nu wat langer op zich wachten.

Het archeologisch onderzoek wordt tot het najaar uitgesteld. Half maart start het broedseizoen, in die periode mag er niet gegraven worden. De vervuilde grond wordt na het broedseizoen in het najaar afgegraven en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Het onderzoek naar de restanten van de stadsmuur wordt dan gelijktijdig gedaan.