‘Vischrookerij’ wint Erfgoedprijs Kampen en Zwolle (en krijgt originele gevenstenen terug)

Ruzie in politiek Kampen krijgt nieuw hoofdstuk: Holtland in hoger beroep tegen veroorde­ling

De vier oud-leden van Gemeente Belang Kampen (GBK) die vorige week werden veroordeeld tot het betalen van 6500 euro aan hun vroegere partij, gaan tegen die uitspraak in hoger beroep. Dat zegt oud-wethouder Albert Holtland in een interview met de Stentor. Hij zegt ‘genoeg grond’ te zien om de uitspraak aan te vechten. ,,Het is niet helemaal correct weergegeven.’’

25 augustus