Vissen kunnen gemaal Roggebot bij Kampen makkelijker passeren dankzij nieuwe passage

Ania Tim­mer-Niedopytała (48) uit Kampen overleden aan gevolgen MS

Kortgeleden kreeg ze nog een koninklijke onderscheiding, vandaag kwam het bericht dat Ania Timmer-Niedopytala uit Kampen op 23 maart is overleden aan de gevolgen van MS. De Kampense werd bekend doordat ze enorm veel inspanningen leverde om meer bekendheid te geven aan de ziekte die haar uiteindelijk fataal is geworden. Timmer-Niedopytala is 48 jaar oud geworden.

26 maart