Volkszanger uit Kampen doet mee aan tv-programma De Alleskunner: ‘Moeilijker dan je denkt’

Verrassen­de steun voor station als locatie IJsselkog­ge, Groene Hart en Van Heutsz­plein ‘onaan­vaard­baar’

De IJsselkogge moet in 2024 terugkeren naar Kampen. Nog altijd is niet duidelijk waar, hoe en tegen welke kosten. De oude Van Gend en Loos-loods op het station krijgt nu als mogelijke locatie steun uit onverwachte hoek: de Stichting Stadsherstel Kampen heeft haar aanvankelijke voorkeur voor de Koggewerf laten varen, en pleit nu in een brief voor de stationslocatie.

20 augustus