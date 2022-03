Vrijwilliger Erjan zorgt met bijna honderd vrijwilligers voor goed verloop 2Bruggenloop in Kampen

Kampen geschrok­ken van vonnis rechter over nabetaling tonnen aan onderwijs­geld voor Iris

De gemeente Kampen is geschrokken van de uitspraak van de rechtbank Overijssel die bepaalde dat er nog 295.000 euro onderwijsgeld moet worden betaald aan de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Iris in Kampen. Dit zei een vertegenwoordiger van de gemeente vandaag tegen de Raad van State waar Kampen in hoger beroep is gegaan. Kampen wil de uitspraak van tafel.

15 maart