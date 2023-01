Vroege rode kaart zet Kamper derby tussen KHC en Go Ahead op scherp

Boeren weer aan tafel over toekomst­plan­nen landbouw: ‘Maar alleen op onze voorwaar­den’

Boerenorganisaties willen weer met Overijssel aan tafel om te praten over de toekomstplannen voor het buitengebied en de stikstofdoelen, maar alleen onder voorwaarden. Ze eisen op korte termijn duidelijkheid over de PAS-melders, boeren die buiten hun schuld in een illegale situatie zijn beland.

13:51