Vrouw (86) in Kampen slachtoffer van nachtelijke overval

Kampen geeft fiat aan bouw van meer dan 200 meter hoge windmolens: ‘Daar zie je niks van’

De komst van twee extra windmolens bij de Zuiderzeehaven in Kampen is weer een stapje dichterbij. De gemeente geeft met een ‘verklaring van geen bedenkingen’ haar fiat aan de aanvraag voor de bouw van de turbines. Bezwaren tegen de plannen - vervat in zogenoemde zienswijzen - zijn door de gemeente ongegrond verklaard, of inmiddels van tafel.

18 augustus